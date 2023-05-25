Samsung намерена отбить у Apple часть рынка в Европе

Компания Samsung заняла первое место на западноевропейском рынке и планирует увеличить свою долю за счет привлечения пользователей iPhone. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на исследование Canalys.

© Samsung

По данным аналитиков Canalys, Samsung опередила Apple, заняв 35% рынка смартфонов в Западной Европе в первом квартале 2023 года. В то же время доля Apple составила 33%, а доля Xiaomi — 15%.

Также аналитики отмечают, что Samsung намерена укрепить свои позиции на рынке. Для этого южнокорейская компания может скопировать стратегию Apple, выпуская новые смартфоны среднего и высокого ценового сегмента, что также повысит доход Samsung.