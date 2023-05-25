$79.97-0.2086.20-0.35

Представлен OPPO K11x с дисплеем 120 Гц и камерой на 108 Мп

Компания OPPO анонсировала в Китае свой новый смартфон OPPO K11x. Новинка пришла на смену OPPO K10x, дебютировавшему в прошлом году. OPPO K11x отличается ярким дисплеем (680 нит), камерой на 108 Мп и аккумулятором на 5000 мАч.

Представлен OPPO K11x с дисплеем 120 Гц и камерой на 108 Мп
© MobiDevices

Характеристики

OPPO K11x оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 680 нит. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 695 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x до 12 ГБ и встроенной памятью объемом до 256 ГБ.

Кроме того, смартфон получил двойную основную камеру с датчиками:
  • главный модуль на 108 Мп (f/1,7);
  • датчик глубины на 2 Мп.

Также имеется селфи-камера на 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт. OPPO K11x также поддерживает 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, двухдиапазонный GPS, имеет 3,5-мм аудио-разъём, порт USB Type-C и дактилоскопический сканер в кнопке питания. Размеры: 165,5×76×8,3 мм, вес – 195 грамм. Смартфон работает под управлением ColorOS 3 на базе Android 13.

Доступность, цвета, цена

OPPO K11x доступен для предварительного заказа в Китае в официальном интернет-магазине OPPO. На выбор предоставляется два цвета: Jade Black и Pearlescent.

Цена:
  • 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – $212;
  • 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $240;
  • 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $269.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий