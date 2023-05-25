Представлен OPPO K11x с дисплеем 120 Гц и камерой на 108 Мп

Компания OPPO анонсировала в Китае свой новый смартфон OPPO K11x. Новинка пришла на смену OPPO K10x, дебютировавшему в прошлом году. OPPO K11x отличается ярким дисплеем (680 нит), камерой на 108 Мп и аккумулятором на 5000 мАч.

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Характеристики

OPPO K11x оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 680 нит. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 695 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x до 12 ГБ и встроенной памятью объемом до 256 ГБ.

главный модуль на 108 Мп (f/1,7);

датчик глубины на 2 Мп. Кроме того, смартфон получил двойную основную камеру с датчиками:

Также имеется селфи-камера на 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт. OPPO K11x также поддерживает 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, двухдиапазонный GPS, имеет 3,5-мм аудио-разъём, порт USB Type-C и дактилоскопический сканер в кнопке питания. Размеры: 165,5×76×8,3 мм, вес – 195 грамм. Смартфон работает под управлением ColorOS 3 на базе Android 13.

Доступность, цвета, цена

OPPO K11x доступен для предварительного заказа в Китае в официальном интернет-магазине OPPO. На выбор предоставляется два цвета: Jade Black и Pearlescent.