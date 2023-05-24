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Браузер Chrome лишится популярной функции

Компания Google прекращает поддержку функции встроенного перевода веб-страниц для пользователей старых версий фирменного браузера Chrome, сообщает портал Android Police.

Google отключит функцию перевода для старых версий браузера Chrome
© Depositphotos

Функция Google Translate, которая позволяет автоматически переводить текст на веб-страницах на язык пользователя, перестанет работать у пользователей браузера Chrome 95 и старше. При попытке перевести страницу пользователи будут видеть сообщение об ошибке: "Эта страница не может быть переведена". Точная дата окончания поддержки при этом не называется.

Google рекомендует пользователям обновиться до последней версии Chrome 96, которая была выпущена в декабре 2021 года. Она содержит множество улучшений, таких как более безопасная аутентификация платежей в интернете и возможность сохранять группы вкладок.

Однако обновление может быть недоступно для пользователей старых операционных систем. Например, последняя версия Chrome для Android 5.0 Lollipop — это Chrome 95, для iOS 13 — Chrome 93, для macOS Yosemite 10.10 — Chrome 87, а для Windows XP и Vista — Chrome 49.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала про русский язык в чат-боте Bard, складной Pixel Fold и другие новинки с презентации Google I/O 2023.

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