Ученые в США сообщили о наблюдении неопознанных явлений

19 процентов ученых, участвовавших в академическом опросе, сообщили, что они или кто-то из их знакомых был свидетелем неопознанных воздушных явлений (НВЯ), которые нельзя было идентифицировать как самолеты или известные природные явления. Результаты исследования опубликованы в журнале Humanities and Social Science.

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В опросе приняли участие 1460 ученых из 144 университетов США. Опросник был разослан 39 984 ученым, а доля ответивших, которые представляли 14 академических дисциплин, составила четыре процента. 10 процентов участников опроса занимались политологией, 10 процентов физикой, 10 процентов психологией и шесть процентов — инженерией.

19 процентов участников (276 человек) сообщили, что они или кто-то из их знакомых были свидетелями НВЯ, а еще 9 процентов (128 человек) сообщили, что они или кто-то из их знакомых, возможно, были свидетелями НВЯ. 39 процентов всех участников сообщили, что они не знают, каковы наиболее вероятные объяснения НВЯ, в то время как 21 процент связывают их с естественными явлениями, а 13 процентов — с устройствами неизвестного происхождения.

Хотя только четыре процента участников сообщили, что они проводили академические исследования, связанные с НВЯ, 36 процентов (524 человека) сообщили о некоторой степени заинтересованности в проведении исследований в этой области. 43 процента сказали, что они с большей вероятностью будут проводить академические исследования в области НВЯ, если это сделает авторитетный ученый в их дисциплине, а 55 процентов заявили, что они с большей вероятностью будут проводить исследования в области НВЯ, если получат финансирование.