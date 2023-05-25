Риск вымирания животных в Китае оказался самым высоким в мире

Согласно данным министерства экологии и окружающей среды Китая, быстрый рост городов и инфраструктуры в государстве оказал разрушительное воздействие на природу, в результате чего более 4,3 тыс. видов животных на территории страны оказались под угрозой исчезновения.

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«Результаты показывают, что риск вымирания позвоночных животных в Китае намного выше, чем в среднем по миру. Экономическая деятельность человека изменила характеристики земли, что привело к утрате и фрагментации мест обитания диких животных и сокращению или даже исчезновению целых популяций позвоночных», — цитирует Reuters отчет ведомства.

В Минэкологии КНР отметили, что почти 30% видов рептилий в Китае находятся под угрозой, что выше общемирового показателя в 21,2%. Общее количество видов под угрозой выросло до 137, по сравнению со 110 в 2004 году. Между тем, в общей сложности 176 видов земноводных также были идентифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения, по сравнению со 128, что составляет более 40% от общего числа. И это также намного превышает глобальный средний показатель.

Стремясь исправить ущерб, нанесенный его окружающей среде быстрым ростом, Китай создает национальные парки, заповедники и экологическую схему «красной линии». Последняя направлена на то, чтобы сделать уязвимые места обитания недоступными для человеческой деятельности, при этом 30% территория страны в настоящее время охраняется.

В ведомстве отметили, что общее количество видов млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения, за последние 19 лет сократилось с 223 до 178. Тем не менее этот показатель означает, что более четверти (26,4%) млекопитающих в Китае находятся под угрозой исчезновения.