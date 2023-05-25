Маск предрек ИИ роль «суперняни» для человечества

Генеральный директор Tesla Илон Маск в очередной раз поведал миру об опасности искусственного интеллекта, сделав недвусмысленное предупреждение о том, что продвинутый ИИ либо устранит, либо ограничит развитие человечества, пишет Yahoo.

«Я не думаю, что ИИ попытается уничтожить все человечество, но он может поставить нас под строгий контроль», — сказал Маск.

Скорее всего, по версии Маска, ИИ сможет взять под контроль все формы технологий — вычислительную мощность, оружие ради некой безопасности для всех, фактически действуя как «суперняня».

Тем не менее, Маск является поклонником ИИ, и считает, что Microsoft, заключившая партнерство с OpenAI и Google с ее технологией Bard AI нуждаются в большей конкуренции.

Маск также планирует собственный стартап в области ИИ — X.AI, сотрудничая с другими своими компаниями, в частности с Twitter и Tesla.

Маск признал, что лидером в сфере ИИ будет компания, которая будет обладать значительными денежными активами для вычислительных мощностей — минимум $250 млн на серверное оборудование. А также она должна удовлетворять еще 3 требованиям: таланты, вычислительная мощность и данные.