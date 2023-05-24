Журналисты рассекретили дизайн новых смарт-часов Samsung

Новые смарт-часы Galaxy Watch 6 Classic получат поворотный безель, от которого компания Samsung отказалась в Galaxy Watch 5. Об этом "Газете.Ru" стало известно из рендеров новинки, опубликованных изданием MySmartPrice.

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Новые смарт-часы Samsung будут сильно похожи на Galaxy Watch 4 Classic. Новинка получит заметные рамки по краям дисплея, а справа расположатся узнаваемые кнопки "Домой" и "Назад". Также на предоставленном инсайдерами рендере часы изображены с браслетом с магнитной застежкой.

MySmartPrice утверждает, что в рамках новой серии часов Galaxy Watch 6 Classic будут позиционироваться как премиальная модель. Устройство, вероятнее всего, будет представлено вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, презентация которых ожидается в июле 2023 года.