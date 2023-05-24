Великое потускнение звезды-сверхгиганта сменилось нарастанием яркости

Великое потускнение красного сверхгиганта Бетельгейзе сменилось нарастанием яркости. Как сообщает Science alert, такое поведение огромной звезды, расположенной всего в 700 световых годах от Земли, наводит на мысли о скором взрыве сверхновой.

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Бетельгейзе периодически меняет светимость уже довольно долгое время — астрономы описывают этот процесс уже свыше 200 лет. В нем отмечают два явным цикла: длиной в 5,9 лет и 400 суток. Второй, по всей видимости, сократился вдвое — до примерно 200 суток.

Типичный блеск Бетельгейзе равняется 10-й звездной величине, однако после Великого потускнения четыре года назад, когда светимость упала на 25-35%, яркость звезды начала меняться и постепенно возрастать. В этом году, в апреле, яркость Бетельгейзе достигла 7-й звёздной величины или увеличилась до 156% от своей первоначальной. На момент написания публикации она уже снизилась — до 142%.

Астрономы уверяют, что звезду просто продолжает лихорадить — взрыва сверхновой в ближайшее время мы не увидим. При Великом потускнении она выпустила огромную по своим объемам массу вещества, что привело к изменению ее верхнего слоя и создало пылевое облако, которое закрывает звезду от наших глаз. Вместе с тем объемы выброса оказались настолько большими, что внутри звезды начались сильные процессы конвекции. Сейчас Бетельгейзе буквально кипит, что и приводит к временному повышению блеска.