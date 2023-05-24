На Луне найдены следы крушения японского космического аппарата

Аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил обломки частного японского лунного корабля Hakuto-R, миссия по высадке которого на поверхность спутника Земли закончилась неудачей. Об этом пишет 3DNews.

© NASA

Ранее японская компания Ispace официально подтвердила, что миссия первого частного коммерческого корабля на Луну закончилась неудачно. Модуль должен был совершить посадку на Луну 26 апреля, однако перед самым приземлением связь между ним и Центром управления полетами в Нихонбаси (Токио) была потеряна. Анализ уровня топлива на борту указывал на то, что вероятной причиной является быстрый спуск к поверхности Луны и столкновение с ней.

В тот же день орбитальный аппарат NASA сделал ряд снимков поверхности Луны в районе кратера Атлас.

Команда LROC проанализировала изображения и пришла к выводу, что на них заметны по крайней мере четыре обломка и несколько небольших изменений на поверхности в районе 47,581 градуса северной широты и 44,094 градуса восточной долготы Луны.

«Центральная часть на изображении выше показывает несколько ярких пикселей в верхнем левом углу и несколько темных пикселей в нижнем правом углу. Они противоположны близлежащим валунам, что позволяет предположить, что это может быть небольшой кратер или различные части тела спускаемого аппарата», — говорится в заявлении.