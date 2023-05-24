Производитель защитных стекол Corning принял решение повысить цены
Компания Corning Incorporated сообщила, что повышает стоимость защитных стекол для дисплеев. Рост составит 20%, передает портал Ixbtcom.
Глобальное повышение цен коснется всех регионов производства и всех стекол. Вступление в силу изменений ожидается в третьем квартале текущего года.
Изменение цен требуется для того, чтобы компенсировать продолжающееся повышение затрат на энергию, сырье и другие операционные расходы. Также это требуется из-за продолжительной инфляции, которая коснулась многих мировых отраслей, включая индустрию дисплеев.
Corning прогнозирует увеличение спроса на стекла для дисплеев во второй половине 2023 года.
В конце прошлого года в компании «Ситилинк» сообщили об увеличении в России спроса на установку защитного стекла на гаджеты в 9 раз с января.