Производитель защитных стекол Corning принял решение повысить цены

Компания Corning Incorporated сообщила, что повышает стоимость защитных стекол для дисплеев. Рост составит 20%, передает портал Ixbtcom.

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Глобальное повышение цен коснется всех регионов производства и всех стекол. Вступление в силу изменений ожидается в третьем квартале текущего года.

Изменение цен требуется для того, чтобы компенсировать продолжающееся повышение затрат на энергию, сырье и другие операционные расходы. Также это требуется из-за продолжительной инфляции, которая коснулась многих мировых отраслей, включая индустрию дисплеев.

Corning прогнозирует увеличение спроса на стекла для дисплеев во второй половине 2023 года.