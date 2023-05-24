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53 минуты назад

Apple объявила о заключении соглашения с Broadcom на поставку 5G-компонентов

Алиса Селезнёва

Apple заключила многолетнее многомиллиардное соглашение по разработке компонентов 5G с одним из крупнейших производителей полупроводников в мире компанией Broadcom. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Apple.

В Apple пояснили, что в рамках соглашения Broadcom будет разрабатывать радиочастотные компоненты, включая фильтры FBAR.

«Мы очень рады взять на себя обязательства, которые задействуют изобретательность, креативность и новаторский дух американского производства», — подчеркнул генеральный директор Apple Тим Кук.

В компании также заверили, что намерены и дальше инвестировать в американскую экономику. А компоненты 5G будут производиться в нескольких американских технологических центрах, в том числе в Форт-Коллинс в Колорадо.

Ранее стало известно, что американская корпорация Apple официально отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота для производства своей продукции, но металлы из РФ продолжают поступать Apple и другим производителям смартфонов через третьи страны.

Наука и техника,Видео,Тим Кук,Apple,
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