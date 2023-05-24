Apple заключила многолетнее многомиллиардное соглашение по разработке компонентов 5G с одним из крупнейших производителей полупроводников в мире компанией Broadcom. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Apple.
В Apple пояснили, что в рамках соглашения Broadcom будет разрабатывать радиочастотные компоненты, включая фильтры FBAR.
«Мы очень рады взять на себя обязательства, которые задействуют изобретательность, креативность и новаторский дух американского производства», — подчеркнул генеральный директор Apple Тим Кук.
В компании также заверили, что намерены и дальше инвестировать в американскую экономику. А компоненты 5G будут производиться в нескольких американских технологических центрах, в том числе в Форт-Коллинс в Колорадо.
Ранее стало известно, что американская корпорация Apple официально отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота для производства своей продукции, но металлы из РФ продолжают поступать Apple и другим производителям смартфонов через третьи страны.