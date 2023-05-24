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Ученые подтвердили существование редкого типа черных дыр

Астрономы, работающие с космическим телескопом «Хаббл», считают, что нашли доказательство существования редкого класса черных дыр «промежуточного размера». Об этом сообщается на сайте NASA.

Исследователи считают, что одна из таких дыр скрывается в сердце ближайшего к Земле шарового звездного скопления - Мессье 4 (M4), расположенного в шести тысячах световых лет от нас.

Практически все известные человечеству черные дыры либо маленькие, либо огромные (сверхмассивные).

По оценкам ученых, галактика Млечный путь усеяна ста миллионами маленьких черных дыр (в несколько раз больше массы Солнца), образовавшихся из взорвавшихся звезд. В целом Вселенная заполнена сверхмассивными черными дырами, масса которых в миллионы или миллиарды раз превышает массу Солнца (они расположены в центрах галактик).

Черная дыра промежуточной массы - от ста до ста тысяч масс Солнца - «долгожданное недостающее звено», подчеркнули в NASA.

Астрономы ранее идентифицировали несколько предполагаемых черных дыр промежуточной массы с помощью различных методов наблюдения. Два лучших кандидата - 3XMM J215022.4 055108, которую «Хаббл» помог открыть в 2020 году, и HLX-1, идентифицированная в 2009 году, - находятся в плотных звездных скоплениях на окраинах галактик. Каждая из них имеет массу десятков тысяч солнц и, возможно, когда-то находилась в центрах карликовых галактик. Однако по ряду причин, в том числе из-за потребности в дополнительных данных, эти и другие открытия черных дыр промежуточной массы все еще остаются неубедительными.

Теперь ученые решили использовать возможности «Хаббла», чтобы сфокусироваться на ядре шарового звездного скопления Мессье 4 (M4) и начать поиск черной дыры такого типа с более высокой точностью.

В итоге команда Эдуардо Витраля из Научного института космического телескопа в Балтиморе обнаружила предполагаемую черную дыру промежуточной массы (примерно в 800 масс Солнца). Объект нельзя наблюдать, но его масса рассчитывается путем изучения движения звезд, попавших в его гравитационное поле, «подобно пчелам, роящимся вокруг улья». Измерение их движения требует времени и большой точности и именно здесь «Хаббл» делает то, что не может сделать ни один другой современный телескоп, подчеркнули ученые.

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил древнейшую «мертвую» галактику

Астрономы изучили 12-летние наблюдения М4 с «Хаббла» и выяснили, что звезды в этом скоплении движутся по кругу вокруг невидимого центра масс. Ученые пришли к выводу, что речь идет о черной дыре массой в 800 раз больше массы Солнца.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» ранее обнаружил самую раннюю из известных черных дыр во Вселенной. Масса черной дыры в десять миллионов раз превышает массу Солнца. Она находится в маленькой галактике, которая появилась через 570 миллионов лет после возникновения Вселенной.

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