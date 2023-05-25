Смартфон Huawei за ₽150 тыс. протестировали на прочность стиральной машиной

Смартфон Huawei за 150 тыс. руб. протестировали на прочность стиральной машиной
Популярный российский видеоблогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, протестировал на прочность новый складной смартфон Huawei Mate X3 за 150 тыс. руб. при помощи стиральной машины Samsung. Видеоролик с процессом и результатом эксперимента блогер опубликовал на YouTube.
Перед отправкой смартфона в стирку блогер засунул его в карман спортивных трико. Так Wylsacom имитировал неряшливого пользователя и хотел защитить корпус устройства от прямого контакта с металлическим барабаном стиральной машины.
Петухов запустил стирку в интеллектуальном режиме, которая длилась более 20 минут. За этом время от вращений и вибраций смартфон выпал из кармана. Флагман Huawei все же получил повреждения корпуса, но на работоспособности устройства они никак не сказались.
«Он работает. У него вообще нет никаких проблем с экраном и камерой», – заключил Петухов.
Меньше чем за сутки видеоролик со стиркой Huawei Mate X3 набрал на YouTube-канале Wylsacom 110 тыс. просмотров и более 7 тыс. лайков.
Huawei Mate X3 – это смартфон компании Huawei, представленный в апреле 2023 года. Новинка получила внешний экран диагональю 6,4 дюйма и внутренний на 7,85 дюйма, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.