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«Сделай меня красивым»: Adobe Photoshop обзавелся редактирующим фото ИИ

Компания Adobe представила новый инструмент под названием «Generative Fill» в бета-версии Photoshop, кардинально меняющий редактирование изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Adobe Photoshop обзавелся редактирующим фото ИИ
© Adobe

С помощью Generative Fill пользователи теперь могут описать, что они хотят видеть в выбранной области изображения, а модель искусственного интеллекта Adobe, Firefly, синтезирует различные варианты на выбор.

Эта технология сочетает в себе облачный синтез изображений и глубокое обучение для плавного встраивания генерируемого ИИ контента в существующие изображения.

Чтобы использовать генеративную заливку, пользователям достаточно выбрать нужную область и ввести описание того, что они хотят видеть. Затем информация отправляется на серверы Adobe для обработки, а результаты возвращаются в приложение Photoshop. Пользователи могут выбрать один из нескольких сгенерированных вариантов или создать несколько для просмотра.

Инструмент автоматически подстраивается под такие факторы, как перспектива, освещение и стиль, обеспечивая гармоничное сочетание с исходным изображением.

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