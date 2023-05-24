Дизайнер представил концепт iOS 17

Компания Apple готовится к анонсу долгожданной iOS 17, которая, как ожидается, представит новые интересные функции для пользователей iPhone, уже давно ходят слухи о возможном функционале обновления. Так, дизайнер Николас Гиго создал концептуальное видео, демонстрирующее, как могут выглядеть эти функции.
Согласно последним слухам, iOS 17 предложит расширенные возможности настройки экрана блокировки. Утечки предполагают, что вскоре пользователи смогут получить доступ к различным стилям шрифта и обоям. Концепт, например, представляет идею настраиваемых ярлыков и обновленных системных иконок, хотя слухи об этих функциях отсутствуют.
Отчеты Bloomberg намекают на «серьезные изменения», которые произойдут в Центре управления в iOS 17. Хотя точные детали остаются неизвестными, Гиго предполагает обновленный дизайн с пользовательскими элементами управления. Кроме того, концепция включает такие возможные функции, как блокировка приложений с помощью Face ID.
Apple представит iOS 17, а также другие обновления программного обеспечения на WWDC 2023 5 июня.