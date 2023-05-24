$80.17+0.2386.55+0.05
18 минут назад

Как может выглядеть iOS 17: представлен концепт

Ferra.ru

Компания Apple готовится к анонсу долгожданной iOS 17, которая, как ожидается, представит новые интересные функции для пользователей iPhone, уже давно ходят слухи о возможном функционале обновления. Так, дизайнер Николас Гиго создал концептуальное видео, демонстрирующее, как могут выглядеть эти функции.

Дизайнер представил концепт iOS 17
Фото: Nicholas Ghigo / YouTubeNicholas Ghigo / YouTube

Согласно последним слухам, iOS 17 предложит расширенные возможности настройки экрана блокировки. Утечки предполагают, что вскоре пользователи смогут получить доступ к различным стилям шрифта и обоям. Концепт, например, представляет идею настраиваемых ярлыков и обновленных системных иконок, хотя слухи об этих функциях отсутствуют.

Отчеты Bloomberg намекают на «серьезные изменения», которые произойдут в Центре управления в iOS 17. Хотя точные детали остаются неизвестными, Гиго предполагает обновленный дизайн с пользовательскими элементами управления. Кроме того, концепция включает такие возможные функции, как блокировка приложений с помощью Face ID.

Apple представит iOS 17, а также другие обновления программного обеспечения на WWDC 2023 5 июня.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий