Дизайнер представил концепт iOS 17

Компания Apple готовится к анонсу долгожданной iOS 17, которая, как ожидается, представит новые интересные функции для пользователей iPhone, уже давно ходят слухи о возможном функционале обновления. Так, дизайнер Николас Гиго создал концептуальное видео, демонстрирующее, как могут выглядеть эти функции.

Фото: Nicholas Ghigo / YouTube Nicholas Ghigo / YouTube

Согласно последним слухам, iOS 17 предложит расширенные возможности настройки экрана блокировки. Утечки предполагают, что вскоре пользователи смогут получить доступ к различным стилям шрифта и обоям. Концепт, например, представляет идею настраиваемых ярлыков и обновленных системных иконок, хотя слухи об этих функциях отсутствуют.

Отчеты Bloomberg намекают на «серьезные изменения», которые произойдут в Центре управления в iOS 17. Хотя точные детали остаются неизвестными, Гиго предполагает обновленный дизайн с пользовательскими элементами управления. Кроме того, концепция включает такие возможные функции, как блокировка приложений с помощью Face ID.