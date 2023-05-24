ИИ привлекут к сохранению языков народов России
Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал, что в России начнут применять искусственный интеллект (ИИ) для сохранения языков народов страны. Об этом сообщает «Ура.ру».
О таких планах Баринов рассказал во время «Правительственного часа» в Госдуме.
Он отметил, что «Дом народов России» обсуждает с IT-компаниями разработку базовых языковых технологий, клавиатурных раскладок и онлайн-переводчиков с использованием ИИ.
Также Баринов рассказал, что с помощью ИИ будет наполняться Всемирный атлас языков. В то же время он подчеркнул, что ответственность за сохранение языков в первую очередь лежит на их носителях.
«Живое общение не заменить цифровыми технологиями», - заключил он.
Ранее в Минюсте начали использовать технологии ИИ для анализа российских законопроектов.
В ведомстве разработали систему, позволяющую анализировать нормативные правовые акты, поступающие в Минюст на регистрацию или правовую экспертизу, с помощью ИИ.