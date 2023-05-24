RuStore адаптируют для работы на телевизорах и планшетах

Российский магазин приложений для Android RuStore в 2023 году будет адаптирован для работы на телевизорах, планшетах и ТВ-приставках. Также в магазине появятся инструменты монетизации для самозанятых физических лиц, сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

"В 2023 году RuStore будет доступен и адаптирован для работы на разных устройствах - телевизорах, ТВ-приставках, а также откроет инструменты монетизации для физических лиц", - рассказали в пресс-службе.

В монетизации смогут участвовать самозанятые физлица - они смогут подключить монетизацию своих приложений. Для них RuStore откроет возможность зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения. Условия монетизации одинаковы для юридических лиц и для самозанятых граждан.

Также RuStore будет адаптирован для планшетов. Кроме того, планируется ввести родительский контроль, отмечается в презентации RuStore, представленной в рамках Российского интернет-форума.