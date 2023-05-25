Xiaomi показала смартфон Civi 3 с вырезом в стиле iPhone 14 Pro

Xiaomi анонсировала свой новый смартфон под названием Civi 3. Новинка отличается тонким корпусом с большим круглым блоком камер на задней панели.

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Характеристики

Xiaomi Civi 3 оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 1500 нит. Поддерживаются технологии Dolby Vision и HDR10+, а также частота регулировки ШИМ 1920 Гц.

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За производительность отвечает 4-на процессор Dimensity 8200-Ultra, который разработан MediaTek совместно с Xiaomi. Также используется до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ ПЗУ UFS 3.1.

Кроме того, аппарат получил тройную основную камеру с датчиками 50 Мп (Sony IMX800, OIS), 8 и 2 Мп. Спереди установлена селфи-камера с двумя 32-мегапиксельными объективами (угол обзора 78° и 100°).

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Ёмкость аккумулятора достигает 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. От 0 до 100% смартфон зарядится за 38 минут. Толщина смартфона составляет 7,56 мм, вес – 173,5 грамма.

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