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Представлен Xiaomi Civi 3 с вырезом, как у iPhone 14 Pro

Xiaomi анонсировала свой новый смартфон под названием Civi 3. Новинка отличается тонким корпусом с большим круглым блоком камер на задней панели.

Xiaomi показала смартфон Civi 3 с вырезом в стиле iPhone 14 Pro
© MobiDevices

Характеристики

Xiaomi Civi 3 оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 1500 нит. Поддерживаются технологии Dolby Vision и HDR10+, а также частота регулировки ШИМ 1920 Гц.

MobiDevices

За производительность отвечает 4-на процессор Dimensity 8200-Ultra, который разработан MediaTek совместно с Xiaomi. Также используется до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ ПЗУ UFS 3.1.

Кроме того, аппарат получил тройную основную камеру с датчиками 50 Мп (Sony IMX800, OIS), 8 и 2 Мп. Спереди установлена селфи-камера с двумя 32-мегапиксельными объективами (угол обзора 78° и 100°).

MobiDevices

Ёмкость аккумулятора достигает 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. От 0 до 100% смартфон зарядится за 38 минут. Толщина смартфона составляет 7,56 мм, вес – 173,5 грамма.

Цвета, цена

Xiaomi Civi 3 доступен в четырёх цветах: Adventure Gold, Coconut Grey, Mint Green и Rose Purple. Цена:
  • 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2499 юаней ($354);
  • 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 2699 юаней ($382);
  • 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 2999 юаней ($424).
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