$80.17+0.2386.55+0.05

Россиян начали взламывать через деловую переписку

Среди сотрудников российских компаний массово распространяют вредоносную рассылку под названием PikaBot. Об этом сообщается в блоге «Лаборатории Касперского», специализирующейся на кибербезопасности.

Россиян начали взламывать через деловую переписку
© globallookpress.com

«Особенность этой массовой рассылки в том, что сообщения приходят якобы от людей, с которыми получатели уже вели деловую переписку. Злоумышленники вклиниваются в уже существующий диалог», — отметил представитель ИБ-компании.

Отмечается, что тема письма намекает на наличие файла или ссылки. Например, записи аудиоконференции, информации о встрече или деталей по реальному проекту.

Во всех письмах содержится ссылка, за которой скрывается вредоносное ПО. При переходе по ссылке на устройство загружается вирус — троян PikaBot.

По версии «Лаборатории Касперского», пик атаки пришелся на период с 15 по 18 мая. За несколько дней специалисты зафиксировали почти 5 тыс. подобных писем.

PikaBot применяется в основном для скрытой установки других вирусов. В результате атак PikaBot злоумышленник получает способность извлекать пароли и cookie-файлы из браузеров, воровать письма, перехватывать трафик, давать операторам удаленный доступ к зараженной системе.

В мае специалисты по кибербезопасности предупредили, что новые веб-домены zip и mov будут активно использованы хакерами и кибермошенниками для обмана пользователей интернета из-за схожести с одноименными типами файлов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий