$80.17+0.2386.55+0.05

TrendForce: мировые поставки складных смартфонов достигнут 19,8 млн единиц в 2023 году

Спад в глобальной экономической среде продолжает влиять на спрос на смартфоны. В этом году объем рынка оценивается менее чем в 1,2 миллиарда единиц. На данный момент рынок сосредоточился на складных смартфонах. Информация об этом появилась в аккаунте TrendForce в WeChat.

Мировые поставки складных смартфонов достигнут 19,8 млн единиц в 2023 году
© РИА Новости

TrendForce прогнозирует, что поставки складных смартфонов достигнут 19,8 млн единиц в 2023 году, ежегодный прирост составит 55% по сравнению с 12,8 млн единиц в 2022 году.

Согласно отчету, медленный рост продаж складных смартфонов в основном связан с высокой ценой устройств. По мере того, как все больше производителей материалов вступают в цепочку поставок, чтобы конкурировать, цена становится более привлекательной.

Стоимость другого ключевого материала, шарнира, также начала снижаться. Сейчас она составляет от 112 до 170 долларов США. В целом стоимость складных смартфонов будет снижена, чтобы повысить признание потребителей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий