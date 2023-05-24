Мировые поставки складных смартфонов достигнут 19,8 млн единиц в 2023 году

Спад в глобальной экономической среде продолжает влиять на спрос на смартфоны. В этом году объем рынка оценивается менее чем в 1,2 миллиарда единиц. На данный момент рынок сосредоточился на складных смартфонах. Информация об этом появилась в аккаунте TrendForce в WeChat.

TrendForce прогнозирует, что поставки складных смартфонов достигнут 19,8 млн единиц в 2023 году, ежегодный прирост составит 55% по сравнению с 12,8 млн единиц в 2022 году.

Согласно отчету, медленный рост продаж складных смартфонов в основном связан с высокой ценой устройств. По мере того, как все больше производителей материалов вступают в цепочку поставок, чтобы конкурировать, цена становится более привлекательной.