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Кто изобрел первый телескоп

Изобретение телескопа сыграло важную роль в развитии представлений о том, какое место Земля занимает в космосе. Хотя существуют доказательства того, что принципы телескопов были известны в позднем XVI веке, на самом деле первые телескопы появились в Нидерландах в 1608 году. Иоанн Липперсгей, Захарий Янсен и Якоб Метиус самостоятельно, независимо друг от друга проработали конструкцию приспособления.

Кто изобрел первый телескоп
© Pixabay

Однако в популярной истории больше известно имя итальянца Галилео Галилея, т.к. он был одним из первых, кто решил использовать телескопы для науки. Первые образца устройства использовались преимущественно для наземных наблюдений — например, для разведки местности и военной тактики. Галилей же был частью небольшой группы астрономов, решивших направить телескопы в небо. Услышав о т.н. «датском стекле» в 1609 году, он собрал собственный экземпляр и продемонстрировал его в Венеции: это достижение заработало ему пожизненное приглашение вести лекции.

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После первого успеха, Галилей сосредоточился на совершенствовании инструмента. Его первый телескоп и датский оригинал, послуживший прототипом, увеличивали объекты на три диаметра: то есть, заставляли их выглядеть в три раза больше, чем в реальности. Астроном модифицировал дизайн устройства, благодаря чему смог добиться увеличения в восемь диаметров — потом эта цифра возросла до 30.

Wikipedia

Повышенное увеличение небесных тел оказало серьезное влияние на развитие науки, однако это достижение нельзя назвать заслугой одного лишь Галилея. Напротив, его история — наглядное доказательство того, какую важную роль способны сыграть технологии в научном прогрессе. И телескоп был далеко не единственной из таких технологий. Галилей постоянно пользовался книгами и представлял свои исследования научному сообществу именно благодаря печати. Кроме того, многие другие естествоиспытатели также занялись астрономическими наблюдениями в начале XVII века. Разница лишь в том, что Галилей активно публиковал свои открытия и, в некоторых случаях, понимал важность собственных наблюдений четче, чем другие ученые.

Одним из таких ученых был Исаак Ньютон, который еще в середине XVI века изучал свет и пришел к выводу, что хроматическая аберрация, мешавшая тогдашним астрономам, была результатом преломления света, проходившего через линзу или призму. Ньютон думал, что от аберрации невозможно избавиться до тех пор, пока в телескопах используются линзы — и потому разработал собственный вариант приспособления, который заменял привычную оптику на зеркало. Он был не первым человеком, пришедшим к похожей идее, однако стал первым, кто смог собрать работающий зеркальный телескоп и представить его публике.

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