Ученые объяснили, как погода в космосе влияет на людей

Сильные магнитные бури влияют на состояние человека через воздействие на его клетки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доктора физико-математических наук Тамару Бреус.

"Дело в том, что каждая клетка нашего организма имеет свой заряд, поэтому они и реагируют на изменения магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь. В этом плане мы все метеозависимы", – объяснила она.

На организм влияют колебания магнитного поля, так как клетки в теле человека привыкли работать в определенном ритме, а геомагнитные возмущения этот ритм сбивают. Об этом рассказала главный научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Наталья Клейменова.

"Колебания – это амплитуда и частота. Если частота колебаний магнитного поля совпадает с частотой каких-то органов человека, то происходит камертонный эффект", – заметила она.

Эксперт уточнила, что при изучении инсультов и инфарктов выявили их связь с колебаниями в магнитном поле. Когда во время магнитной бури возникают колебания с периодами 1–2 секунды, что совпадает с работой сердца, то у больных могут случиться инсульт и инфаркт, сказала Клейменова.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал главной ошибкой в период магнитных бурь приверженность нездоровому образу жизни. Во время геомагнитных возмущений специалист советует высыпаться, не перенапрягаться и по возможности отказаться от курения и алкоголя.