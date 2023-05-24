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Ученые объяснили, как погода в космосе влияет на людей

Сильные магнитные бури влияют на состояние человека через воздействие на его клетки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доктора физико-математических наук Тамару Бреус.

"Дело в том, что каждая клетка нашего организма имеет свой заряд, поэтому они и реагируют на изменения магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь. В этом плане мы все метеозависимы", – объяснила она.

На организм влияют колебания магнитного поля, так как клетки в теле человека привыкли работать в определенном ритме, а геомагнитные возмущения этот ритм сбивают. Об этом рассказала главный научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Наталья Клейменова.

"Колебания – это амплитуда и частота. Если частота колебаний магнитного поля совпадает с частотой каких-то органов человека, то происходит камертонный эффект", – заметила она.

Эксперт уточнила, что при изучении инсультов и инфарктов выявили их связь с колебаниями в магнитном поле. Когда во время магнитной бури возникают колебания с периодами 1–2 секунды, что совпадает с работой сердца, то у больных могут случиться инсульт и инфаркт, сказала Клейменова.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал главной ошибкой в период магнитных бурь приверженность нездоровому образу жизни. Во время геомагнитных возмущений специалист советует высыпаться, не перенапрягаться и по возможности отказаться от курения и алкоголя.

Также во время магнитных бурь необходимо пересмотреть рацион, ограничив в нем все жареное и мучное, а также свести до минимума употребление соли, порекомендовал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Кроме того, стоит есть больше зелени, овощей и фруктов, пить много воды и заменить крепкий чай и кофе на травяные настои.

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