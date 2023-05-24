Телескоп Gaia нашел следы первой звезды из темной материи

Команда астрономов обнаружила в данных телескопа Gaia (Европейское космическое агентство) необычную звездную систему. Она содержит невидимый объект, который может оказаться первой известной звездой из темной материи.

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Одна из звезд системы весит немного меньше Солнца (0,93 солнечной массы) и имеет похожий химический состав. Второй объект в 11 раз массивнее Солнца. Тела обращаются друг вокруг друга на расстоянии 1,4 астрономических единиц (это сравнимо с расстоянием между Солнцем и Марсом). Полный оборот совершается за 188 дней.

Астрономы долго не могли идентифицировать более массивный объект. Считалось, что это черная дыра. Но авторы нового исследования предположили, что на самом деле он представляет собой скопление частиц темной материи.

Согласно одной из теорий, темная материя состоит из пока неизвестного науке вида бозонов – частиц-переносчиков взаимодействия. По мнению ученых, эти бозоны наполняют Вселенную и способны собираться в скопления. Некоторые из этих скоплений могут быть размером с целые звездные системы, другие – намного меньше. Для мельчайших сгустков бозонной материи размером со звезду придумали специальный термин – бозонные звезды.

Бозонные звезды должны быть совершенно невидимы, поскольку темная материя не взаимодействует с другими частицами и со светом. Но их можно вычислить по гравитационному воздействию на другие объекты.

Ученые отметили, что их предположения о поведении бозонной звезды соответствует наблюдениям за звездной системой. Независимые эксперты подвергли их выводы сомнению. Но, тем не менее, исследование представляет интерес, поскольку «уникальная система дает редкую возможность изучить сильную гравитацию и сопоставить данные с общей теорией относительности Эйнштейна», сообщает Universe Today.