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СМИ: Virgin Orbit прекратила деятельность

Компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занимавшаяся запуском спутников, прекратила деятельность через несколько месяцев после заявления о банкротстве. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Virgin Orbit прекратила деятельность
© globallookpress.com

Согласно данным биржи NASDAQ, компания продала активы за $36 млн, или всего лишь за 1% первоначальной стоимости. Завод по созданию ракет и оборудование штаб-квартиры Virgin Orbit были приобретены конкурентом - стартапом Rocket Lab - за $16,1 млн.

В январе Virgin Orbit предприняла попытку первого в истории запуска спутника с территории Великобритании и потерпела неудачу. Тогда у компании начались проблемы с финансированием, из-за чего руководство сразу сократило 85% сотрудников.

Virgin Orbit была основана в 2017 году и никогда не приносила прибыли как публичная компания. Она занималась разработкой и строительством ракет-носителей для доставки небольших спутников и являлась частью бизнес-империи Брэнсона, в которую входит и авиакомпания Virgin Atlantic.

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