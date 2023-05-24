Virgin Orbit прекратила деятельность

Компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занимавшаяся запуском спутников, прекратила деятельность через несколько месяцев после заявления о банкротстве. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Согласно данным биржи NASDAQ, компания продала активы за $36 млн, или всего лишь за 1% первоначальной стоимости. Завод по созданию ракет и оборудование штаб-квартиры Virgin Orbit были приобретены конкурентом - стартапом Rocket Lab - за $16,1 млн.

В январе Virgin Orbit предприняла попытку первого в истории запуска спутника с территории Великобритании и потерпела неудачу. Тогда у компании начались проблемы с финансированием, из-за чего руководство сразу сократило 85% сотрудников.