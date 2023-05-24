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Netflix запретил бесплатно делиться аккаунтами

Стриминговая компания Netflix уведомила зрителей о том, что теперь они должны платить $7,99 в месяц, если хотят делиться аккаунтом с людьми, которые не входят в круг семьи. Такое заявление сервис разместил в среду на своем сайте.

Netflix запретил бесплатно делиться аккаунтами
© globallookpress.com

Компания подчеркнула, что передать аккаунт по-прежнему можно, однако бесплатно это сделать уже не получится.

"Учетная запись Netflix предназначена для использования одной семьей, - говорится в сообщении компании. - Все члены семьи могут пользоваться Netflix, где бы они ни находились - дома, в дороге, на отдыхе - и пользоваться всеми новыми функциями, такими как передача профиля и управление доступом и устройствами".

Этот шаг был предпринят с целью увеличения количества подписчиков онлайн-кинотеатра. Ранее руководство Netflix подсчитало, что более 100 млн домохозяйств в мире обмениваются паролями. А стандартный тариф на одного пользователя стоит $15,49 в месяц. Таким образом, запрет на обмен аккаунтами должен повысить прибыль сервиса и добавить клиентов.

Netflix уже предпринимал попытку запретить обмен аккаунтами в некоторых странах. Однако стриминговый сервис столкнулся с отказом пользователей платить за подписку. Так, в Испании, компания потеряла более 1 млн подписчиков за три месяца.

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