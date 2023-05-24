Первый российский веб-сервер появился в реестре отечественного ПО

В реестр отечественного программного обеспечения (ПО) включили первый российский веб-сервер — Angie PRO. Его разработчиком стала компания «Веб-сервер», работающая под брендом Angie. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

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По словам генерального директора компании, включение Angie PRO в реестр позволит заменить иностранные решения в ряде органов госвласти и госкорпораций страны. В данный момент некоторые российские организации также проводят тест сервера, чтобы в дальнейшем заменить им все свои системы. В «Веб-сервере» также рассказали, что скоро компания хочет создать дополнительные приложения с единым интерфейсом для кластера Angie PRO — там будут метрики на дашборде и редактор всех инсталляций.

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Уже известно, что Angie PRO прошел сертификацию совместимости с операционными системами РЕД ОС, Astra Linux Special Edition и «Альт Сервер 10». При проверке выяснилось, что он подтвердил совместимость со всеми российскими операционными системами.

Angie PRO помогает в передаче данных от пользователей к серверам. Такой сервер также обрабатывает запросы пользователей, выдает в ответ на них HTML-страницы, изображения и видео. Без него пользователь не сможет зайти на сайт при вводе адреса в поисковую строку или при переходе по ссылке. В настоящее время Angie PRO становится ключевым элементом для целых классов ПО, которые ранее были отнесены к критически важным для развития экономики страны и мониторинга сетевой инфраструктуры.

О том, что компания «Веб-сервер», основанная бывшими разработчиками самого известного сервера Nginx, создала и версию Angie под названием Angie PRO, впервые стало известно в марте. Angie PRO призвана заменить иностранные решения на российском рынке и обеспечить безопасность инфраструктуры для отечественных компаний. Новинка полностью совместима с Nginx.

Американская компания F5, владеющая Nginx, оставила российский рынок после начала спецоперации на Украине. При этом позднее, в октябре прошлого года, ряд разработчиков Nginx решил снова начать работать в России и основать проект под названием Angie. Заявка на регистрацию товарного знака была подана компанией ООО «Веб-сервер». Учредители заявили о готовности оказывать помощь пользователям Nginx. Гендиректор компании тогда же предложил включить Angie в реестр отечественного ПО.