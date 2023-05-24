Немец нашел в своем саду булыжник, который оказался метеоритом

На севере Германии мужчина нашел возле дома камень, который оказался метеоритом. Его стоимость оценили в 200 тысяч евро.

© Мир 24

В конце апреля семья Махмута Шахина услышала странные звуки, напоминавшие шипение и стук. Позднее немец вышел на улицу и обнаружил в саду странную воронку. В ней находился булыжник, он весил четыре килограмма. Шахин намеревался выбросить камень, однако его дети предложили проверить объект с помощью магнита. Находка оказалась метеоритом.

Семье Шахина вскоре поступил шквал предложений продать предмет, в том числи за 200 тысяч евро.

«Нам важно, чтобы метеорит могли увидеть другие люди, хотя бы временно, может, в музее», – цитирует мужчину издание Bild.

По словам ученого Карстена Йонаса, найденный немцем в саду предмет – самый большой метеорит, когда-либо обнаруженный на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.