Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3

Япония отказалась выводить при втором пуске новой ракеты H3 спутник, опасаясь потери космического аппарата в случае возникновения нештатной ситуации. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС .

Отмечается, что потеря еще одного спутника может оказать негативное влияние на выполнение миссии носителя. По этой причине в головной части ракеты при ее втором старте будет установлен муляж. Ожидается, что второй запуск H3 может состояться после июня, однако этот срок может быть перенесен.