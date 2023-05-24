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30 минут назад

Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3

Lenta.ru

Япония отказалась выводить при втором пуске новой ракеты H3 спутник, опасаясь потери космического аппарата в случае возникновения нештатной ситуации. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что потеря еще одного спутника может оказать негативное влияние на выполнение миссии носителя. По этой причине в головной части ракеты при ее втором старте будет установлен муляж. Ожидается, что второй запуск H3 может состояться после июня, однако этот срок может быть перенесен.

В апреле Японское агентство аэрокосмических исследований отложило все запуски ракет H-2A из-за неполадок с перспективным носителем H3.

В марте Японское агентство аэрокосмических исследований прервало первый полет H3, поскольку не смогло спрогнозировать успешное завершение миссии.

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