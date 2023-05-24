Представлен телевизор  Xiaomi за 35 тыс. рублей

Представлен новый телевизор Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition за 35 тыс. рублей
Вчера в Китае был представлен новый телевизор Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition, новинка сразу поступила в продажу. Эта модель дополнила линейку, которая дебютировала в прошлом месяце с двумя моделями — с экранами диагональю 55 и 65 дюймов.
Стоимость Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition составляет около 4440 долларов США (примерно 35 300 рублей). Экран получил поддержку разрешения 4К, а частота обновления картинки составляет 120 Гц. Модель получила достаточно тонкие рамки, дисплей занимает 97,75 лицевой площади телевизора.
Для качественного воспроизведения звука предусмотрены два динамика общей мощностью 20 ватт. Ядром телевизора стал чип с ядрами Arm Cortex-A32. 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти позволяет без труда загружать и воспроизводить различный медиаконтент.
Также телевизор получил двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, пара портов USB и пара входов HDMI.