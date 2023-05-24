Представлен телевизор  Xiaomi за 35 тыс. рублей

Вчера в Китае был представлен новый телевизор Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition, новинка сразу поступила в продажу. Эта модель дополнила линейку, которая дебютировала в прошлом месяце с двумя моделями — с экранами диагональю 55 и 65 дюймов.