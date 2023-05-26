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В Windows сломалась функция сохранения файлов

Обновления для Windows 10 и 11 вызвали неполадки в работе некоторых функций. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В Windows сломалась функция сохранения файлов
© Diy13 / Shutterstock / Fotodom

Журналисты медиа заметили, что на проблему пожаловались пользователи популярных версий ОС от Microsoft. В ряде случаев на компьютерах не работают функции «Копировать» и «Вставить», причем сбой связан не со встроенным файловым менеджером «Проводник», а со сторонними программами, которые используют API CopyFile.

Также пользователи пожаловались, что в операционных системах перестала работать функция сохранения файлов. Как выяснилось, данная возможность сломалась в 32-разрядных приложениях — причем как сторонних, так и фирменных. В частности, проблема возникает в программах пакета Microsoft Office, таких, как Word и Excel.

В Microsoft подтвердили, что знают о сбое и в настоящий момент ищут решение проблемы. В качестве временной меры исправления пользователям посоветовали несколько раз повторять команды «Копировать», «Вставить» и «Сохранить». Кроме того, потребители сервисов Microsoft могут удалить проблемные апдейты до выпуска патча и откатиться к предыдущим версиям ОС.

В конце мая компания Microsoft объявила о внедрении встроенной поддержки архивов в своей операционной системе. В будущем обновлении в Windows 11 будет добавлена нативная поддержка архивов RAR, 7z, GZ.

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