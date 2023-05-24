Microsoft добавила долгожданную функцию в Windows 11

Американская компания Microsoft заявила о том, что в новой версии операционной системы Windows 11 появится встроенная поддержка архивов формата RAR и 7-ZIP, а также других типов файлов. Как сообщает The Verge, пользователи ОС десятилетиями ожидали появления этой функции.

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«Теперь Windows 11 будет по умолчанию поддерживать RAR и множество других форматов архивов, которых пользователи Windows ждали десятилетиями. Это идеально, если вы пользуетесь архивами с большом количеством файлов внутри», — отметили журналисты.

Глава Windows Панос Панай заверил, что корпорация также повысит производительность функций архивирования при сжатии файлов с помощью внутреннего инструмента Windows.

«Мы добавили встроенную поддержку дополнительных форматов архивов, включая tar, 7-zip, rar, gz и многие другие, используя проект с открытым исходным кодом libarchive», — добавил руководитель корпорации.

В Microsoft добавили, что поддержка новых форматов впервые появится в доступе для пользователей в новой предварительной сборке Windows 11 позже на этой неделе.

В прошлые десятилетия пользователям нужно было устанавливать сторонние приложения для доступа к этим файлам. По умолчанию в прошлых ОС Windows работала только встроенная поддержка архивов формата ZIP.