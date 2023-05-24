Билл Гейтс назвал ИИ «убийцей» поиска Google и Amazon

Билл Гейтс, сооснователь Microsoft, предупредил о растущем влиянии искусственного интеллекта. Например, он заявил о скорой готовности технологии превратить Google Поиск и Amazon в «антиквариат».

По его словам, сегодняшний день — это преддверие «войны ИИ», в которой каждый, от технологических гигантов до стартапов, готов бороться за своё место под солнцем.

И уже совсем скоро ИИ, как считает Гейтс, сможет «читать то, на что у вас не хватит времени, позволяя получить информацию без использования поисковых систем, таких как Google».

Интересно, что миллиардер уравнивает шансы стартапов и IT-гигантов на победу в этой битве. При этом он отдельно отметил тот факт, что был бы разочарован, если бы Microsoft не приняла участие в грядущем противостоянии.