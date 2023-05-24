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HP вернула в продажу калькулятор 40-летней давности по цене недорогого смартфона

Итак, дорогие любители ностальгии, HP принялась продавать свой 40-летний научный калькулятор, HP-15C, в виде коллекционной версии по цене $120.

HP вернула в продажу калькулятор 40-летней давности
© Gizmodo

Да, вы не ошиблись — это не раритетный экземпляр с аукциона, это настоящий, функционирующий калькулятор.

Таким образом, если вы предполагали, что калькуляторы стали одной из технологических жертв смартфонов, то вы ошиблись. Видимо, в мире ещё достаточно людей, преданных данному типу устройств.

Gizmodo

Напомним, что модель HP-15C впервые была выпущена в далёком 1982 году. Устройство было крайне компактным для своего времени научным калькулятором, поддерживающим сложные числа, матричные вычисления, численное интегрирование и поиск корней.

Оригинальный калькулятор был снят с производства в 1989 году, но HP воскресила его в 2011-м. Правда, тогда девайс назывался «HP 15c Limited Edition». И вот теперь, спустя ещё 12 лет, калькулятор возвращается вновь, под названием «HP 15C Collector’s Edition».

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