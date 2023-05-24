HP вернула в продажу калькулятор 40-летней давности

Итак, дорогие любители ностальгии, HP принялась продавать свой 40-летний научный калькулятор, HP-15C, в виде коллекционной версии по цене $120.

© Gizmodo

Да, вы не ошиблись — это не раритетный экземпляр с аукциона, это настоящий, функционирующий калькулятор.

Таким образом, если вы предполагали, что калькуляторы стали одной из технологических жертв смартфонов, то вы ошиблись. Видимо, в мире ещё достаточно людей, преданных данному типу устройств.

Gizmodo

Напомним, что модель HP-15C впервые была выпущена в далёком 1982 году. Устройство было крайне компактным для своего времени научным калькулятором, поддерживающим сложные числа, матричные вычисления, численное интегрирование и поиск корней.