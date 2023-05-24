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24 минуты назад

В Роспатенте рассказали о новых разработках для борьбы с клещами

Газета.Ruиещё 4

В 2023 году было выдано два патента на изобретения, направленные на борьбу с клещами и клещевым энцефалитом, передает RT со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

В Роспатенте рассказали о новых разработках для борьбы с клещами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из патентов выдан на вакцину против вируса клещевого энцефалита, разработчиком которой является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат создан на основе рекомбинантного вируса рода Flavivirus, полученного в том числе с применением методов генной инженерии.

Второй патент выдан на устройство для удаления клещей и отсоса яда из места укуса. Отмечается, что оно позволяет захватить и аккуратно вытащить насекомое вращательными движениями.

«Применение позволяет в экстремальных ситуациях сохранить здоровье, а возможно, и жизнь при минимальных затратах на реализацию», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали количество россиян, пострадавших от укусов клещей по состоянию на 20-ю неделю 2023 года. В медицинские организации обратились 104 тысячи человек.

Наука и техника,Роспатент,Роспотребнадзор,
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