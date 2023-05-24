В Роспатенте рассказали о новых разработках для борьбы с клещами

В 2023 году было выдано два патента на изобретения, направленные на борьбу с клещами и клещевым энцефалитом, передает RT со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Один из патентов выдан на вакцину против вируса клещевого энцефалита, разработчиком которой является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат создан на основе рекомбинантного вируса рода Flavivirus, полученного в том числе с применением методов генной инженерии.

Второй патент выдан на устройство для удаления клещей и отсоса яда из места укуса. Отмечается, что оно позволяет захватить и аккуратно вытащить насекомое вращательными движениями.

«Применение позволяет в экстремальных ситуациях сохранить здоровье, а возможно, и жизнь при минимальных затратах на реализацию», — отметили в пресс-службе ведомства.