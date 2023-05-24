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Телескоп Inouye представил детальные снимки солнечных пятен

Самый мощный солнечный телескоп в мире сделал серию новых снимков поверхности звезды. На них изображены солнечные пятна размером больше всей нашей планеты.

Телескоп Inouye представил детальные снимки солнечных пятен
© NSF / AURA / NSO

Телескоп Inouye расположен на гавайском острове Мауи. Он способен создавать фотографии «с беспрецедентной детализацией», которые помогают ученым более тщательно исследовать магнитные поля Солнца и причины магнитных бурь.

Телескоп был установлен недавно и сейчас находится на стадии ввода в эксплуатацию, прежде чем заработать в полную мощность. На новых снимках можно увидеть различные солнечные пятна и спокойные области Солнца. Для их создания использовался широкополосный сканер (VBI).

NSF/AURA/NSO

Солнечные пятна – темные и сравнительно прохладные области на поверхности Солнца, где с фотосферу выходят мощные магнитные поля. Количество пятен считается одним из главных показателей активности Солнца.

NSF/AURA/NSO

В настоящее время Солнце входит в новый цикл активности, который продлится до июля 2025 года. До этого времени пятен на его поверхности будет становиться все больше. Ученые выразили надежду, что в ходе дальнейшей работы телескоп предоставит новые «захватывающие виды на самое влиятельное небесное тело нашей Солнечной системы», сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые предложили новый способ исследовать недра Солнца. Он основан на анализе гравитационных волн.

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