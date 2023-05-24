Телескоп Inouye представил детальные снимки солнечных пятен

Самый мощный солнечный телескоп в мире сделал серию новых снимков поверхности звезды. На них изображены солнечные пятна размером больше всей нашей планеты.

© NSF / AURA / NSO

Телескоп Inouye расположен на гавайском острове Мауи. Он способен создавать фотографии «с беспрецедентной детализацией», которые помогают ученым более тщательно исследовать магнитные поля Солнца и причины магнитных бурь.

Телескоп был установлен недавно и сейчас находится на стадии ввода в эксплуатацию, прежде чем заработать в полную мощность. На новых снимках можно увидеть различные солнечные пятна и спокойные области Солнца. Для их создания использовался широкополосный сканер (VBI).

NSF/AURA/NSO

Солнечные пятна – темные и сравнительно прохладные области на поверхности Солнца, где с фотосферу выходят мощные магнитные поля. Количество пятен считается одним из главных показателей активности Солнца.

NSF/AURA/NSO

В настоящее время Солнце входит в новый цикл активности, который продлится до июля 2025 года. До этого времени пятен на его поверхности будет становиться все больше. Ученые выразили надежду, что в ходе дальнейшей работы телескоп предоставит новые «захватывающие виды на самое влиятельное небесное тело нашей Солнечной системы», сообщает The Daily Mail.