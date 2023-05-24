Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил древнейшую «мертвую» галактику

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил древнюю галактику, возникшую предположительно через 600-800 миллионов лет после Большого Взрыва. Она находится на расстоянии 25 млрд световых лет от Солнечной системы.

© NASA

Галактике присвоили название GS-9209. Она примерно в 10 раз меньше Млечного Пути, но обладает примерно таким же количеством звезд. По словам ученых, светила плотно «упакованы» на сравнительно небольшом пространстве.

Суммарная масса звезд GS-9209 примерно в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца. По мнению ученых, звезды зародились за короткий (по космическим меркам) промежуток времени, после чего звездообразование прекратилось.

GS-9209 – самая ранняя известная «мертвая» галактика (то есть галактика, переставшая создавать новые звезды). Ученые увидели ее в том виде, в котором она была через 1,25 млрд лет после Большого Взрыва, и к этому времени в ней уже 500 млн лет не появлялось новых светил.

UNIVERSITY OF EDINBURGH

Исследование также показало, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра. Она оказалась в пять раз крупнее, чем ожидали астрономы.

По словам ученых, это открытие может объяснить, почему GS-9209 прекратила формировать новые звезды. Растущая сверхмассивная черная дыра вытолкнула из галактики необходимый для звездообразования газ, сообщает Nature.