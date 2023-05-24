Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил древнейшую «мертвую» галактику
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил древнюю галактику, возникшую предположительно через 600-800 миллионов лет после Большого Взрыва. Она находится на расстоянии 25 млрд световых лет от Солнечной системы.
Галактике присвоили название GS-9209. Она примерно в 10 раз меньше Млечного Пути, но обладает примерно таким же количеством звезд. По словам ученых, светила плотно «упакованы» на сравнительно небольшом пространстве.
Суммарная масса звезд GS-9209 примерно в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца. По мнению ученых, звезды зародились за короткий (по космическим меркам) промежуток времени, после чего звездообразование прекратилось.
GS-9209 – самая ранняя известная «мертвая» галактика (то есть галактика, переставшая создавать новые звезды). Ученые увидели ее в том виде, в котором она была через 1,25 млрд лет после Большого Взрыва, и к этому времени в ней уже 500 млн лет не появлялось новых светил.
Исследование также показало, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра. Она оказалась в пять раз крупнее, чем ожидали астрономы.
По словам ученых, это открытие может объяснить, почему GS-9209 прекратила формировать новые звезды. Растущая сверхмассивная черная дыра вытолкнула из галактики необходимый для звездообразования газ, сообщает Nature.
Ранее сообщалось, что телескоп «Джеймс Уэбб» нашел следы крупнейших звезд во Вселенной. Их масса оценивается в 5 000-10 000 солнечных масс.