Глава ВОЗ заявил, что миру пора готовиться к смертельной пандемии

Генеральный директора Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир не может исключать возможность возникновения еще одной смертельной пандемии. Глава ВОЗ опасается, что новая эпидемия грозит оказаться страшнее, чем COVID-19.