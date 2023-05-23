Ученые предупредили о риске аномальной жары

Значительная часть населения планеты в будущем подвергнется воздействию «беспрецедентных» климатических условий в связи с грядущим глобальным потеплением, предупредили ученые ряда европейских вузов. Доклад опубликовал журнал Nature Sustainability.

Исследователи пояснили, что деятельность людей постепенно приведет к потеплению по всей планете на 2,7 градуса.

В итоге, отметили ученые, треть населения (от 22% до 39%) Земли к 2080-2100 годам окажется в неблагоприятных климатических условиях.

Преимущественно от аномальной жары пострадают жители Индии, Индонезии, Нигерии, Пакистана и Филиппин, уточнили специалисты. Они пояснили, что в своем докладе учитывали плотность населения и особенности климата в указанных государствах.

Крупные человеческие общности активно развиваются при среднегодовой температуре от 13 до 27 градусов тепла, заметили авторы доклада. Они добавили, что слишком высокая температура, превышающая комфортный диапазон, приводит к повышенной смертности, конфликтам, распространению вирусных заболеваний.