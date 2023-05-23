$80.17+0.2386.55+0.05

В США разработают замену российским ракетным двигателям

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила с компанией Ursa Major контракт на разработку двух двигателей. Один из них поможет заменить российские двигатели серии РД, пишет Defense News со ссылкой на пресс-релиз компании.

В США разработают замену российским ракетным двигателям
© Lenta.ru

В рамках соглашения Ursa Major продолжит разработку двигателя Arroway, который представили летом 2022 года. Отмечается, что двигатель тягой более 90 тонн поможет заменить российские разработки.

Многоразовый силовой агрегат, использующий в качестве компонентов топлива жидкие метан и кислород, предназначен для ракет-носителей среднего и тяжелого класса. Огневые испытания Arroway планируют провести в 2025 году.

В Boeing рассказали о главном недостатке биотоплива

Также компания планирует разработать и провести испытания прототипа двигателя Draper для гиперзвуковых запусков. Контракт позволит Ursa Major построить испытательный стенд для двигателя и провести огневые испытания в течение 12 месяцев.

В январе портал Space.com сообщил, что ракета Vulcan Centaur с заменой российского двигателя РД-180 прибыла на космодром во Флориде. Двигатели BE-4 центрального блока ракеты разработала компания Blue Origin.

В ноябре 2022 года ВВС США с базы Ванденберг в штате Калифорния успешно запустили ракету Atlas 5, на первой ступени которой установлен двигатель РД-180 российского производства. Этот старт стал последним для Atlas 5 с данной пусковой площадки.

18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий