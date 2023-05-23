В США разработают замену российским ракетным двигателям

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила с компанией Ursa Major контракт на разработку двух двигателей. Один из них поможет заменить российские двигатели серии РД, пишет Defense News со ссылкой на пресс-релиз компании.

© Lenta.ru

В рамках соглашения Ursa Major продолжит разработку двигателя Arroway, который представили летом 2022 года. Отмечается, что двигатель тягой более 90 тонн поможет заменить российские разработки.

Многоразовый силовой агрегат, использующий в качестве компонентов топлива жидкие метан и кислород, предназначен для ракет-носителей среднего и тяжелого класса. Огневые испытания Arroway планируют провести в 2025 году.

Также компания планирует разработать и провести испытания прототипа двигателя Draper для гиперзвуковых запусков. Контракт позволит Ursa Major построить испытательный стенд для двигателя и провести огневые испытания в течение 12 месяцев.

В январе портал Space.com сообщил, что ракета Vulcan Centaur с заменой российского двигателя РД-180 прибыла на космодром во Флориде. Двигатели BE-4 центрального блока ракеты разработала компания Blue Origin.