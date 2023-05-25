Лучшие смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и iPhone сравнили по работе камер

Эксперт YouTube-канала TechNick в рамках одного из выпусков сравнил снимки и видео у Xiaomi 13 Ultra, Huawei P60 Pro, Samsung S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max. Какой из этих смартфонов лучше покупать тем, кто хочет себе крутую камеру?

Xiaomi 13 Ultra, Huawei P60 Pro, Samsung S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max - это наиболее популярные на сегодня дорогие смартфоны с отличными камерами. Но какой из них всё-таки лучше выбрать?

Видео дня

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra имеет основную камеру на 50 МП, ультраширик на 50 МП (с углом обзора 122 градуса), телефотообъектив на 50 МП (с 3,2-кратным оптическим зумом), объектив-перископ на 50 МП (с 5-кратным оптическим зумом), селфи-объектив на 32 МП.

Huawei P60 Pro оснащён 48-мегапиксельной основной камерой, ультрашириком на 13 МП (с углом обзора 120 градусов), объективом Periscope Tele на 48 МП, ультраширокоугольной селфи-камерой на 13 МП.

Samsung S23 Ultra обладает основным объективом на 200 МП, ультраширокоугольным на 12 МП (угол обзора - 120 градусов), телефотообъективом с 3-кратным оптическим зумом (10 МП), объективом Periscope Tele на 10 МП (и 10-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 12 МП.

Наконец, iPhone 14 Pro Max отличается основной камерой на 48 МП, ультрашириком на 48 МП (с углом обзора 120 градусов), телефотообъективом на 12 МП (с 3-кратным оптическим зумом), селфи-объективом на 12 МП.

Сначала - о видео с селфи-камеры. Интересно, что на Xiaomi его записывать можно лишь в 1080p 60 к/с, тогда как на остальные смартфоны - в 4К 60 к/с. Лучшая естественная глубина цвета получается при съёмке видео с фронтальной камеры у Samsung, а у Huawei и iPhone - лучшая стабилизация. При этом Huawei не имеет режима портрета в 4К 60 к/с при записи видео на селфи-объектив.

Если сравнивать фотографии на фронтальную камеру, то угол обзора больше всего на Huawei. Samsung выдаёт наиболее естественное и наполненное максимальным количеством деталей фото. Также сверхширокий режим для портретных снимков есть только на S23 Ultra, на этом смартфоне ещё лучшее обнаружение краёв. Однако в целом изображения на нём по сравнению с Huawei выходят размытыми.

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При использовании телефотообъектива без портретного режима лучше всего справляется iPhone. Но при включении режима портрета на первое место выходит уже Huawei.

При кадрировании на 400% с точки зрения детализации очень впечатляет iPhone 14 Pro Max.

В целом днём фотографии приятнее всего выглядят на Huawei (если говорить о снимках архитектуры).

Сильнее всего приближать объекты (в 120 раз) позволяет Xiaomi. Но по качеству выигрывает Samsung в этом сценарии, хоть он и приближает максимум в 100 раз.

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Все четыре телефона могут записывать видео на телефотообъектив в 4К 60 к/с максимум. Xiaomi в этом плане является среди всех золотой серединой, к тому же только он способен снимать видео на телевик в 8К.

На основную камеру записывать видео в 8К может только Samsung. Если сравнивать все устройства при съёмке в 4К 60 к/с, то победителем будет iPhone. Портретный режим в 4К 60 к/с есть при этом лишь у iPhone и Samsung, и iPhone вновь выигрывает.

Быстрее всего из аппаратов фокусируются на объекте Huawei и Xiaomi. В то же время стабилизация лучше остальных на iPhone и Samsung.

Ночные фотографии в целом выходят лучше на Samsung, если говорить именно о портретах. По детализации и цветопередаче лидирует в ночное время тоже S23 Ultra. Не отстаёт от него Xiaomi.

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Ночные селфи-снимки в широкоугольном режиме может делать только Samsung. Выходит на первое место S23 Ultra и по селфи-фото в обычном режиме, режиме портрета.

Ни один из смартфонов не выдаёт хорошие результаты по селфи-видео ночью. Но немного лучше остальных в этом сценарии ведёт себя Xiaomi.

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