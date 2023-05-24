$80.17+0.2386.55+0.05

Перечислены правила сохранения батареи Android-смартфона

Специалисты компании Google раскрыли правила зарядки смартфонов на базе ОС Android. Об этом сообщает издание The Sun.

Перечислены правила сохранения батареи Android-смартфона
© Unsplash

Для того чтобы максимально сохранить ресурс аккумулятора смартфона, инженеры Google рекомендовали ограничить зарядку гаджета. В частности, специалисты посоветовали зайти в настройки аппарата и указать, чтобы батарея заряжалась не более чем на 90 процентов. По словам журналистов таблоида, так аккумулятор устройства будет служить дольше.

Кроме того, эксперты рекомендовали по возможности включать режим энергосбережения. При его активации смартфон будет менее активно использовать аккумулятор и закрывать приложения, работающие в фоновом режиме. Некоторые телефоны на базе Android также поддерживают режим экстремального энергосбережения (Extreme Battery Saver).

В заключение в Google отметили, что во время зарядки имеет смысл отложить телефон и оставить его в покое. Аппарат должен находиться в прохладном месте, Wi-Fi и функцию точки доступа, позволяющую раздавать интернет на другие гаджеты, лучше отключить.

Ранее журналисты издания Laptop Mag обратили внимание на обновленные правила зарядки iPhone от Apple. В частности, специалисты компании посоветовали во время зарядки смартфона снимать чехол и поддерживать аппарат в прохладном состоянии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий