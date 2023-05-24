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Климатологи вычислили дату, когда Арктика перестанет замерзать летом

Первое лето в Арктике с водами, свободными ото льда, должно наступить примерно в 2050 году. Об этом сообщает Колумбийский университет.

Климатологи определили, когда Арктика перестанет замерзать летом
© Росатомфлот

В 1985 году ученые обнаружили формирующуюся над Антарктидой дыру в озоновом слое, из-за которой усиливалось влияние на климат ультрафиолетового излучения. Поэтому в 1987 году был подписан Монреальский протокол по защите озонового слоя, к которому присоединились почти все страны мира.

Лоренцо Полвани и его коллеги провели анализ принятых тогда мер и пришли к выводу, что они позволили отсрочить наступление «Арктического лета безо льда» примерно на 15 лет.

«Первое арктическое лето безо льда — когда Северный Ледовитый океан останется практически свободным от морского льда — станет важной вехой в процессе изменения климата, и наши выводы [о его наступлении] стали для нас неожиданностью», — сообщают авторы.

Согласно более старым климатическим прогнозам, впервые такое лето должно было наступить в районе 2035 года. Обновленные модели показывают, что теперь речь идет о 2050 годе, и эти изменения связаны, в первую очередь, с Монреальским протоколом. Расчеты показывают, что если бы он не был принят, расчетная глобальная средняя температура поверхности была бы примерно на 0,5 градусов выше, а арктическая полярная шапка стала бы теплее на 1 градус к 2050 году.

Это связано с тем, что озоноразрушающие вещества, вроде фреона и четыреххлористого углерода, одновременно с этим являются и парниковыми газами. Теперь, когда государства существенно сократили их выбросы, скорость глобального потепления также уменьшилась. По мнению авторов, это доказывает, что климатическая политика может иметь эффект в течение жизни одного поколения.

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