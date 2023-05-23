Российский эксперт указал на недостаток 5G

Базовые станции 5G потребляют в два раза больше электроэнергии, чем их предшественники, предупредил эксперт Алексей Рабин. Для крупных мегаполисов это может означать рост потребления электричества в десять раз.

© Ferra.ru

Распространение сетей 5G может увеличить энергопотребление таких мегаполисов как Москва, в десять раз, заявил эксперт Национальной технологической инициативы по телекоммуникациям и искусственному интеллекту Алексей Рабин.

Причина этому – значительная потребность в электроэнергии базовых станций 5G. Разница в энергопотреблении между станциями 4G и 5G может превышать 100%, отмечает эксперт. Подобные станции нужно ставить через каждые несколько сотен метров, таким образом, энергозатраты на поддержание сети в Москве могут увеличиться в десять раз.