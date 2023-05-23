$80.17+0.2386.55+0.05

Российский эксперт указал на недостаток 5G

Базовые станции 5G потребляют в два раза больше электроэнергии, чем их предшественники, предупредил эксперт Алексей Рабин. Для крупных мегаполисов это может означать рост потребления электричества в десять раз.

Российский эксперт указал на недостаток 5G
© Ferra.ru

Распространение сетей 5G может увеличить энергопотребление таких мегаполисов как Москва, в десять раз, заявил эксперт Национальной технологической инициативы по телекоммуникациям и искусственному интеллекту Алексей Рабин.

Причина этому – значительная потребность в электроэнергии базовых станций 5G. Разница в энергопотреблении между станциями 4G и 5G может превышать 100%, отмечает эксперт. Подобные станции нужно ставить через каждые несколько сотен метров, таким образом, энергозатраты на поддержание сети в Москве могут увеличиться в десять раз.

Решить проблему, по словам Рабина, может разработка новых алгоритмов планирования ресурсов радиоканала для базовых станций. Однако фактора большого числа станций это не устранит, признает он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий