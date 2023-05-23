Американский производитель чипов оценил последствия запрета поставок в Китай

Американский производитель чипов Micron заявил, что ограничение поставок полупроводников в Китай будет стоить ему значительной части годового дохода. Об этом сообщает CNN.

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Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила 21 мая, что Micron Technology не смог пройти проверку кибербезопасности. Поэтому регулятор запретил национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя.

КНР проверяла производителя микросхем из Айдахо на протяжении семи недель на предмет потенциальной угрозы сетевой безопасности. Американские чиновники и представители бизнеса заявили, что таким образом КНР отвечает на ограничение поставок передовых технологий в Китай. Министерство торговли США выразило протест против «необоснованных» ограничений и отметило, что решение Пекина, наряду с недавними «рейдами и нападками на другие американские компании», не соответствует заявлениям Китая об открытии своих рынков и приверженности прозрачной нормативно-правовой базе.

При этом США заранее подготовились к возможному запрету поставок Micron в Китай и призвали Южную Корею повлиять на крупнейших поставщиков Samsung и Hynix, чтобы те не увеличивали продажи в КНР.

Несмотря на все введенные против технологических компаний Китая санкции, производство чипов в стране ускорилось. За последние четыре квартала 19 из 20 лидирующих по скорости развития производителей чипов в мире оказались китайскими — в прошлом году таких насчитывалось восемь.