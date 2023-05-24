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В России изготовят три экспериментальных спутника

Три экспериментальных малых космических аппарата (МКА) изготовят до конца года в Научно-производственном объединении (НПО) имени Лавочкина (входит в «Роскосмос»). Об этом сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

В России изготовят три экспериментальных спутника
© Lenta.ru

«В текущем году в НПО Лавочкина планируется изготовить три экспериментальных космических аппарата, на которых предстоит отработать потоковую производственную линию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сотрудничества с Московским авиационным институтом (МАИ) специалистов НПО Лавочкина ждет программа, в которую войдет отработка практических навыков для организации серийного производства спутников на базе предприятия.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ракету «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» вывезли на стартовый комплекс 1С космодрома Восточный. Пуск запланирован на 27 мая.

В апреле стало известно, что российский метеорологический космический аппарат «Арктика-М» №2 планируется запустить в декабре.

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