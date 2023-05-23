Опрос показал, что 19% ученых в США верят в свой контакт с НЛО

Ученые из Университета Луисвилля провели опрос, показавший, что 19% ученых считают, что они или их знакомые видели неопознанные летающие объекты. Исследование опубликовано в журнале Nature: Humanities and Social Science Communications.

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Авторы опроса разослали его 39 984 преподавателям из 144 университетов США. Ответы они получили лишь от 1460 человек (4%). Из них 276 участников (19%) сообщили, что они или кто-то из их знакомых видели неопознанные летающие объекты, которые нельзя было объяснить явлениями природы или идентифицировать как созданный человеком летательный аппарат.

Ученые отметили, что результаты может объяснить большая доля преподавателей, которые проигнорировали опрос. Возможно, большинство ученых скептически относятся к теме НЛО и не пожелали участвовать в опросе. Зато на его вопросы охотно ответили военные ученые, которые увлечены возможными НЛО.