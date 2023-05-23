Археологи нашли древнейшие свидетельства употребления вина в Америке

Ученые из Крэнфилдского университета и Британского музея обнаружили в Карибском бассейне самые ранние свидетельства употребления вина в Америке. Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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Исследование было сосредоточено на артефактах с небольшого острова Исла-де-Мона, расположенного между Доминиканской Республикой и Пуэрто-Рико. Существование острова отметил еще Колумб в своем дневнике в 1494 году. Ученые проанализировали остатки веществ на стенках сорока керамических черепков, датируемых XV веком.

Кувшин, использовавшийся тогда как контейнер для различных видов еды и жидких товаров, перевозивших их на испанских кораблях, имел внутри следы винных остатков. Ученые считают, что обнаруженные ими остатки вина могут быть старейшим свидетельством употребления вина прибывшими в Америку европейцами. Судя по всему, напиток попал на остров между 1490 и 1520 годами.

Несмотря на завоевание коренных народов, местные традиции приготовления пищи на огне сохранялись. Поскольку на Карибских островах в этом районе нет крупных млекопитающих, вполне вероятно, что коренное население готовило на гриле большое грызуноподобное животное, называемое хутье, а также игуан и рыбу.