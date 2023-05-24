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Ученые из России опровергли гипотезу о падении Тунгусского метеорита

Озеро Чеко — не след от Тунгусского метеорита, показали российские геологи. Образовалось оно схожим со своими «соседками» образом.

Российские ученые опровергли гипотезу о падении Тунгусского метеорита
© Ferra.ru

Российские исследователи подвергли сомнению гипотезу о том, что вероятным местом падения Тунгусского метеорита является озеро Чеко. Своими находками ученые поделились в «Докладах академии наук».

Причина произошедшего в 1908 году в сибирской тайге Тунгусского события до сих пор не ясна. Наиболее распространенной считается гипотеза о падении космического тела. Многие исследователи считают, что следом от падения метеорита является находящееся в восьми километрах от предполагаемого эпицентра взрыва озеро Чеко.

Российские ученые описали строение дна и донных отложений озер Заповедное и Пеюнгда, также расположенных неподалеку от него. Они установили, что водоемы по форме и глубине сопоставимы с озером Чеко — все они имеют круглую и воронкообразную форму. Радиоуглеродноый анализ донных отложений показал, что возраст Заповедного превышает две тысячи лет, данные сейсмоакустических исследований позволяют говорить о том, что толщина отложений Пеюнгды соответствует возрасту нескольких тысяч лет, а возраст Чеко — не менее 300 лет.

Таким образом, возраст всех трех озер превышает возраст Тунгусского события, а их расположение в руслах рек указывает на общее происхождение. Более вероятно, что водоемы возникли в результате карстовых процессов или таяния вечной мерзлоты, отметил один из исследователей, ведущий научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН Денис Рогозин.

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