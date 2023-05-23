У Apple не вышло наладить производство iPhone в Индии

В Wistron заявили, что причиной стала низкая маржа от производства и нежелание Apple идти на уступки. По словам руководства компании, они не имели от предприятия никакой прибыли, а переговоры с американской корпорацией не увенчались успехом. В отличие от других партнеров Apple вроде Foxconn и Pegatron, на долю Wistron в Индии приходится всего 7% от всего объема производимых iPhone, что не дает производителю нужных рычагов давления на клиента.