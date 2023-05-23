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У Apple не вышло наладить производство iPhone в Индии из-за местной культуры труда

Тайваньская компания Wistron расторгла с Apple контракт по производству iPhone в Индии. Об этом сообщает издание The Economic Times.

У Apple не вышло наладить производство iPhone в Индии
© globallookpress.com

В Wistron заявили, что причиной стала низкая маржа от производства и нежелание Apple идти на уступки. По словам руководства компании, они не имели от предприятия никакой прибыли, а переговоры с американской корпорацией не увенчались успехом. В отличие от других партнеров Apple вроде Foxconn и Pegatron, на долю Wistron в Индии приходится всего 7% от всего объема производимых iPhone, что не дает производителю нужных рычагов давления на клиента.

В The Economic Times считают, что другой причиной ухода Wistron из Индии являются проблемы тайваньских боссов с местной культурой труда. Привычный для Азии круглосуточный формат работы неоднократно приводил к открытым конфликтам между фабричниками и руководством предприятия.

По данным DigiTimes, фабрику Wistron в Индии выкупит местный конгломерат Tata Group, который продолжит сотрудничество с Apple. Ожидается, что после завершения сделки Tata Group получит контракт на производство 5% от общего объема iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

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