«Хаббл» зафиксировал плотное шаровое скопление звезд

Как уточняется, скопление удалось обнаружить в 26 000 световых лет от Земли в созвездии Змееносца. В скоплениях подобной формы обычно насчитывается от десятков тысяч до миллионов звезд. Они выявляются во всех типах галактик и позволяют астрономам изучать теории эволюций звезд, поскольку шаровые скопления формируются примерно в одно и то же время и с одинаковым составом.