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«Хаббл» зафиксировал плотное шаровое скопление звезд

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал плотное шаровое скопление звезд NGC 6325. Результаты наблюдения НАСА.

Как уточняется, скопление удалось обнаружить в 26 000 световых лет от Земли в созвездии Змееносца. В скоплениях подобной формы обычно насчитывается от десятков тысяч до миллионов звезд. Они выявляются во всех типах галактик и позволяют астрономам изучать теории эволюций звезд, поскольку шаровые скопления формируются примерно в одно и то же время и с одинаковым составом.

«Хаббл» сделал снимок неправильной спиральной галактики

Именно этот объект представлял особый интерес для специалистов, поскольку теоретически в нем может скрываться черная дыра средней массы, которая незаметно влияет на движение окружающих звезд.

В сентябре 2022 года сотрудники NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) зафиксировали самые далекие из когда-либо обнаруженных шаровых скоплений с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).

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